 

КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным

14.07.2021, 16:30, Новости дня
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Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

«Конституционный суд Украины 14 июля принял решение, которым признал закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» конституционным», – приводит сообщение КС ТАСС.

 В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.



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