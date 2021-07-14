 

Повалий выступит на курируемом Лукашенко “Славянском базаре”. Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко

14.07.2021, 15:58, Новости дня
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На афише фестиваля говорится, что певица выступит на мероприятии 15 июля. Украину на мероприятии будет представлять певица Рената Штифель, отмечается на сайте “Славянского базара”. Повалий и Штифель – единственные украинские певицы, которые, согласно афише, будут выступать в Витебске. Артистки в сетях не комментируют свое участие на фестивале.

Ведущей песенного конкурса стала украинская журналистка, ведущая канала “Перший Незалежний” Диана Панченко. На своей странице в Facebook 14 июля она сообщила, что считает участие в фестивале честью для себя.

“Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не вправе давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесет пользы ни нам, ни белорусам. И да, несмотря ни на что, на сцену выйдут украинские конкурсанты. И украинские артисты. Будущее – за смелыми. До встречи в эфир”, – написала Панченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960005930817679&id=100004248730374

Контекст:

Международный музыкальный фестиваль “Славянский базар” проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Он проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. 

Ранее украинские ведущие Андрей Доманский и Тимур Мирошниченко отказались вести это мероприятие.

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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