Включение Украины в “зеленый список” не означает автоматической возможности въезда в Евросоюз – МИД Украины

В ведомстве подчеркнули, что решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств – членов, которые самостоятельно решают, будут ли они включать в свои национальные “зеленые списки” третьи страны.

Евросоюз обновляет список каждые две недели, учитывая эпидемическую ситуацию в конкретной стране, не входящей в состав ЕС. В случае ухудшения эпидситуации страны могут быть удалены из списка.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал сегодняшнее решение Совета ЕС по Украине.

“Я приветствую решение ЕС, которое рекомендует восстановить полноценное действие безвиза с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии”, – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/4103572716363284

1 июля ЕС разрешил свободный въезд гражданам 12 стран. Издание Politico назвало 11 стран, которые попали в список ЕС: Канада, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

Ранее Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран. По данным Reuters, это Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и США.

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, написала “Европейская правда”. По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования, однако европейским регулятором препарат пока не одобрен. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

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