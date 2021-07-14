Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам определиться с отставкой Авакова путем голосования

Комитет принял решение 14 июля, его поддержали 13 членов из 25-ти. Аваков был приглашен на заседание, но не присутствовал.

Контекст:

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

13 июля 2021 года Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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