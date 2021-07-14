 

Гуляющего с четвертью миллиона шестилетнего мальчика нашли в Волгограде

14.07.2021, 15:38, Новости дня
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В Волгограде шестилетний мальчик взял без спроса у бабушки 275 тыс. рублей и пошел гулять с ними по улице, чтобы купить игрушку, его заметил полицейский.

Участковый заметил мальчика у остановки «Улица Буханцева» в Ворошиловском районе, он заприметил у него крупную сумму денег, передает V1.ru.

«Я спросил, как его зовут. Сначала он молчал, потом представился Артемом. Я спросил, откуда он идет. Он сказал: «С парка Сказка-2». Я поинтересовался, где находятся его родители. Он сказал, что они дома и отпустили его гулять. Также я заметил, что в левом кармане его шорт находилась крупная сумма денег, и принял решение доставить его в дежурную часть полиции. Сотрудники ПНД пересчитали деньги – с собой у мальчика было 275 тыс. рублей», – отметил лейтенант полиции Александр Балычев.

Полицейские расспросили мальчика, куда и зачем он шел с такими деньгами, ребенок объяснил им, что хотел купить игрушку.

Мальчик живет с бабушкой, которая является его опекуном, а также с двумя старшими сестрами и братом.

«По словам бабушки мальчика, этим утром, пока она была на кухне, внук незаметно взял 275 тыс. рублей, которые семья копила на ремонт, и вышел из квартиры. Об отсутствии дома внука бабушка узнала только от прибывших в квартиру сотрудников полиции. В настоящее время ребенок находится в семье, с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Преступления в отношении ребенка совершено не было. Деньги в полном объеме возвращены его бабушке», – пояснили в региональном ГУ МВД.



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