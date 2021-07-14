Лига безопасного интернета выявила более 300 фейков о выборах в Госдуму

В Сети за неделю зафиксировано более чем 300 случаев распространения недостоверных сведений (фейков) о грядущих выборах в Госдуму, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

«С 8 июля таких публикаций зафиксировано уже 312, их число будет расти», – отметила она ТАСС. Среди фейков – ложная информация о медицинском осмотре на избирательных участках, переносе даты Единого дня голосования и планах по введению локдауна после выборов.

По словам Мизулиной, часть фейков распространена, предположительно, с территории иностранных государств, в том числе входящих в ЕС. «Эта информация передана нами для проведения проверки в правоохранительные органы. Эксперты ожидают резкий рост числа таких фейков в ближайшее время», – сообщила Мизулина.

Большая часть фейков о выборах обнаружена на платформах TikTok и Telegram.

Кроме того, с начала июня организация обнаружила 5 тыс. 107 фейков, относящихся к вакцинации и ограничительным мерам.