 

Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике

14.07.2021, 12:56, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике, информирует пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по вопросам климата Джоном Керри. Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В то же время Путин подчеркнул, что РФ придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Глазго, 31 октября – 12 ноября 2021 года) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации.

В контексте текущего председательства РФ в Арктическом совете также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике.

В целом констатировано, что климатическая проблематика – одна из областей, в которых у РФ и США имеются общие интересы и близкие подходы.

Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. В понедельник он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.



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