 

В РФ вторые сутки подряд фиксируют новый рекорд смертности от COVID-19

14.07.2021, 12:22, Новости дня
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Накануне, 12 июля в России от коронавирусной инфекции скончалось 780 человек. За все время пандемии в РФ умерло 145 278 пациентов с COVID-19.

В числе регионов, где зафиксировали наибольшее число летальных случаев от коронавируса, – Москва (23 967) и Московская область (6797), Санкт-Петербург (17 809).

За последние сутки в РФ выявили 23 827 новых случаев коронавирусной инфекции, около 5,86 млн – с начала эпидемии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

По словам вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой, смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за “Дельта”-штамма, написало ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, Россия – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки (после Великобритании) и первая – по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 98 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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