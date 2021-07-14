Экс-сотрудник “Альфы” Расюк пошел на сделку со следствием по делу о подготовке убийства генерала СБУ и получил условный срок

Решение суда, в котором засекречены имена фигурантов опубликовали 13 июля в Едином реестре судебных решений.

“Судебный репортер” пишет, что речь идет именно о Расюке.

Согласно материалам суда, план убийства Наумова возник у бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного примерно в мае 2020 года. Он, действуя из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей, “разработал детальный план” преступления и назначил себя его организатором, сказано в решении суда.

Нескоромный планировал выплатить исполнителям $50 тыс., в мае встретился в Киеве с Расюком и озвучил ему свой план, сказано в документе. Расюк якобы сразу согласился и предложил своему знакомому, “входившему в криминальную среду” нанести Наумову телесные повреждения, в результате которых он попадет в больницу не менее чем на шесть месяцев. Знакомый Расюка согласился, говорится в материалах дела.

Позже план уточнили: в результате нападения Наумов должен был попасть в больницу на длительный срок или вообще умереть. Планировалось нанесение проникающего ранения головы генерала СБУ.

За Наумовым начали вести наблюдение.

В декабре 2020 года Нескоромный, согласно документу, уточнил, что знакомый Расюка получит за нападение на Наумова $30 тыс. Покушение планировали на начало 2021 года. 12 января исполнителю передали $1 тыс. за наблюдение за Наумовым, через 10 дней исполнителю передали еще $4 тыс., сказано в материалах суда.

В тот же день противоправную деятельность Расюка и Нескоромного остановили правоохранители.

Расюк “в полном объеме сформулированного обвинения безоговорочно признал свою вину” и обязался сотрудничать в разоблачении Нескоромного. Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания и условным сроком в три года.

Контекст:

Расюка правоохранители задержали 22 января во время очередной передачи части денег, предназначенных для исполнителя убийства, 23 января Шевченковский районный суд Киева его арестовал без возможности внесения залога. По данным СБУ, во время обыска у Расюка обнаружили арсенал оружия, часть которого не была зарегистрирована.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Расюка. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и “правой рукой” главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно. СБУ разыскивает его.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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