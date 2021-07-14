 

“Вера! Как ты это делаешь?” Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео

14.07.2021, 12:22, Новости дня
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Судя по реакции Monatik, он не ожидал появления Брежневой, которая вышла в тот момент, когда он собирался петь их дуэтную композицию “ВЕЧЕРиНОЧКА”. Спустя несколько секунд артист обнялся с Брежневой и они начали петь дуэтом.

“Вера! Как ты это делаешь? Импровизация! Что может быть краше? Спасибо”, – подписал он ролик.

“Она бы так выбегала на сцену, когда Monatik не был знаменит”, – отреагировали на видео пользователи сети.

“Молодчина. Всегда приятно удивляет”, – оценили поступок Брежневой фолловеры.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:

Премьера дуэтной песни песни Брежневой и Монатика “ВЕЧЕРиНОЧКА” состоялась в июне 2020 года.

По словам артиста, он хотел записать эту композицию с Брежневой после того, как в 2019 году она появилась на его концерте в Юрмале и танцевала под его песни. В свою очередь Брежнева называет себя “бешеной фанаткой Монатика”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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