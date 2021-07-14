 

У здания Рады митингуют пенсионеры МВД. Они пытались штурмовать Раду и перекрыли улицу Грушевского. Видео

14.07.2021, 11:28, Новости дня
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Они требуют перерасчета пенсий. В ходе акции произошло столкновение между пенсионерами и действующими правоохранителями. 

Корреспондент издания “Телеграф” Ян Доброносов опубликовал в Facebook видео, на котором видно, что протестующие прорвали кордон полиции. Он написал, что митингующие прорвались к Раде, но не сообщал никаких деталей.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/174267621402118/

Кроме пенсионеров МВД, под Радой сегодня протестуют также недовольные цифровыми паспортами, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. 

Протестующие ветераны начали прорыв к зданию, когда к ним не вышел спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет Telegram-канал. 

Штурм Рады пенсионерам не удался, уточняет PavlovskyNews. Полиция применила к митингующим газ. Видео публиковал также Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/4080473285400131/

После неудавшегося штурма пенсионеры перекрыли улицу Грушевского в районе парламента, добавил PavlovskyNews. 

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, Разумков открыл утреннее заседание Рады и сейчас находится в сессионном зале. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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