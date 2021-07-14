 

Блинкен, когда говорил о ключевых для Украины реформах, озвучил ожидания украинцев – Кент

14.07.2021, 10:34, Новости дня
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Об этом в интервью каналу “Украина 24”, которое вышло 13 июля, заявил исполняющий обязанности временного поверенного по делам США в Киеве Джордж Кент.

“Блинкен говорил о децентрализации, цифровизации и других достижениях. А потом он очень конкретно говорил о следующих шагах, и это, кстати, не по нашему мнению, это то, что нужно украинцам для успеха Украины. Сейчас 2021 год, а Революция достоинства была в 2014-м. Без справедливости нет достоинства. Таким образом, реформа правосудия и юстиции – это очень важно, это опыт Украины”, – сказал он. 

Кент отметил, что иностранные инвесторы учитывают ситуацию с правосудием в стране. 

“Если украинцы хотят инвестиций, которые дают новые рабочие места, то иностранные инвесторы смотрят, чтобы здесь была система правосудия, которая к ним относится справедливо”, – добавил он. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 июля, что Украина идет “очень быстрыми шагами” в принятии ключевых реформ. Глава государства отметил, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на “тысячи правок” к ним в Раде.

В ходе Международной конференции по вопросам реформ в Украине глава государства согласился, что ключ к евроатлантическим стремлениям страны – это прежде всего успех реформ. По его словам, Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО.

Блинкен на той же конференции назвал пять ключевых реформ: 1) принятие законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, 2) проведение прозрачных отборов руководства НАБУ и САП, 3) принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, 4) реформа СБУ, 5) привлечение  к ответственности коррумпированных чиновников. 

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter по итогам встречи с Зеленским в Вильнюсе 6 июля, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной, а реформы в ней очень важны.

В конце января Верховная Рада приняла в первом чтении закон про реформу СБУ. Если закон будет принят во втором чтении, у спецслужбы заберут функции расследования экономических и коррупционных преступлений.

19 мая депутаты проголосовали один из “судебных” законопроектов Зеленского относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

21 мая Рада приняла за основу новый законопроект о НАБУ. Он предусматривает, что бюро станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Также документ сделает невозможным вмешательство Кабинета Министров Украины в деятельность НАБУ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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