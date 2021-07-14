Власти Афганистана заявили о ликвидации троих командиров талибов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Три основных командира движения «Талибан» (запрещено в России) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного ВВС Афганистана, сообщило афганское агентство Бахтар со ссылкой на заместителя официального представителя министерства обороны страны Фуада Амана.
Удар был нанесен по конвою талибов в районе Афган-Тапа на шоссе Джаузджан – Сари-Пуль на севере Афганистана, указал Аман. Одновременно были ликвидированы еще 26 боевиков. Имена ликвидированных командиров не приводятся, передает ТАСС.
Ранее силы безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения «Талибан» (запрещено в России) Кари Шагаси.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.
Смотреть комментарии → Комментариев нет