 

Власти Афганистана заявили о ликвидации троих командиров талибов

14.07.2021, 10:14, Новости дня
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Три основных командира движения «Талибан» (запрещено в России) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного ВВС Афганистана, сообщило афганское агентство Бахтар со ссылкой на заместителя официального представителя министерства обороны страны Фуада Амана.

Удар был нанесен по конвою талибов в районе Афган-Тапа на шоссе Джаузджан – Сари-Пуль на севере Афганистана, указал Аман. Одновременно были ликвидированы еще 26 боевиков. Имена ликвидированных командиров не приводятся, передает ТАСС.

Ранее силы безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения «Талибан» (запрещено в России) Кари Шагаси.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.  



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