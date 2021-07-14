Круизное судно вернулось в Сингапур из-за коронавируса на борту

Пассажирское судно «Дрим круизиз» (Dream Cruises, «Круизы мечты»), отправившееся из Сингапура в круиз «в никуда», досрочно вернулось в порт после выявления коронавируса у одного из пассажиров, сообщил телеканал CNA.

Прошлой ночью всем пассажирам было объявлено о случае подозрения на коронавирус, деятельность на борту была приостановлена, а судно раньше намеченного срока вернулось в Сингапур. Экипаж также сообщил, что были установлены лица, находившиеся в тесном контакте с инфицированным, их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Тем не менее все они первыми покинут борт судна, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года медики Сингапура выявили коронавирус на борту круизного лайнера «Куантум» (Quantum). В августе пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров запретили сходить на берег в портах Норвегии после вспышки COVID-19 на судне компании Hurtigruten. Кроме того, в мае Сейшельские Острова отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года, чтобы защитить местное население коронавирусной инфекции.