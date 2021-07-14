 

Круизное судно вернулось в Сингапур из-за коронавируса на борту

14.07.2021, 6:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пассажирское судно «Дрим круизиз» (Dream Cruises, «Круизы мечты»), отправившееся из Сингапура в круиз «в никуда», досрочно вернулось в порт после выявления коронавируса у одного из пассажиров, сообщил телеканал CNA.

Прошлой ночью всем пассажирам было объявлено о случае подозрения на коронавирус, деятельность на борту была приостановлена, а судно раньше намеченного срока вернулось в Сингапур. Экипаж также сообщил, что были установлены лица, находившиеся в тесном контакте с инфицированным, их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Тем не менее все они первыми покинут борт судна, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года медики Сингапура выявили коронавирус на борту круизного лайнера «Куантум» (Quantum). В августе пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров запретили сходить на берег в портах Норвегии после вспышки COVID-19 на судне компании Hurtigruten. Кроме того, в мае Сейшельские Острова отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года, чтобы защитить местное население коронавирусной инфекции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Китай начал антидемпинговое расследование в отношении полифениленоксида из США

08.06 / В Европе зафиксирована нехватка газа

29.08 / Жителей Иркутской области решили оповещать о работе по ликвидации загрязнения

22.06 / В Одессе из-за бактерий позеленело море. Видео

12.11 / Названы препятствия для распространения вакцины от BioNTech и Pfizer

24.03 / Парламент Армении отменил военное положение в стране

27.03 / Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального – Песков

05.08 / Определились финалисты конкурса «Цифровой прорыв»

17.06 / Boeing 737 выкатился за пределы ВПП в Симферополе

29.07 / Польского премьера возмутили радужные флаги на памятниках в Варшаве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика