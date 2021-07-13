Талибы расстреляли 22 афганских спецназовцев, когда те вышли сдаваться – СМИ

По данным телеканала, афганские спецзназовцы были убиты в городе Давлат Абад в провинции Фарьяб возле границы Афганистана с Туркменистаном.

По словам очевидцев, опрошенных CNN, после ожесточенного боя у спецназовцев закончились боеприпасы, и их окружили талибы. Боевики “Талибана” предложили военным сдаться, а когда те вышли с поднятыми руками, открыли огонь. В Красном кресте подтвердили гибель 22 военнослужащих.

В то же время в движении “Талибан” утверждают, что видео казни спецназовцев – “правительственная пропаганда”, направленная на то, чтобы афганские военные не сдавались талибам.

Представитель “Талибана” заявил телеканалу, что 24 спецзназовца, которые были взяты в плен в провинции Фарьяб, все еще живы и находятся у них, не предоставив никаких доказательств. В минобороны Афганистана заявили, что военные были убиты.

CNN также отмечает, что местные чиновники критиковали центральные афганские власти за отправку элитного спецподразделения “без подкрепления и прикрытия с воздуха”. Член провинциального совета Фарьяба Абдул Ахад Айлбек сказал, что прибывшие военные плохо знали этот район, как и остальные районы, контролируемые талибами.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками “Талибана”.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивают соседние Узбекистан и Туркменистан.

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