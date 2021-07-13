 

Выездное заседание СНБО проведут в Сумах – Данилов

13.07.2021, 21:06, Новости дня
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Ответ секретаря на вопрос журналиста был короткий: “Сумах”.

12 июля следующее заседание СНБО Данилов анонсировал как первое выездное.

По его словам, на заседании рассмотрят вопросы региона, в котором соберется СНБО, а также вопросы национальной безопасности, НАТО и санкционной политики.

Контекст:

Предыдущее заседание СНБО прошло 18 июня. В повестке дня было пять вопросов, один из них рассматривали в тайном режиме. Совбез тогда решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа и двух россиян – гендиректора госкорпорации “Ростех” Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании “ВСМПО-Ависма” Михаила Шелкова. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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