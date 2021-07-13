В Фонде культурных инициатив готовят перезагрузку российской системы культуры

Руководитель Фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил в передаче «Дайте сказать!» издания Life.ru, что в фонде ждут новых необычных проектов, способных перезагрузить российскую систему культуры.

«Это президентский фонд культурных инициатив. Он создан для всесторонней поддержки креативных команд и творческих людей искусства. В этом году на проекты выделено уже 3,5 млрд рублей», – приводит его слова «Федерал Пресс».

Он отметил, что ограничений на финансирование проекта нет. Участники в заявке самостоятельно указывают необходимую им сумму, а экспертный совет принимает окончательное решение. Карманов рассказал, что экспертный совет фонда в данный момент формируется. Всего в нем будет порядка 250 человек. Заявку на финансирование будут оценивать два случайных эксперта.

Также он добавил, что в совет войдут креативные люди, которые не пропустят современные, «дерзкие» проекты. Руководитель фонда рассказал, что это музыканты, художники и в целом представители культурной сферы.

На вопрос какие проекты приходят в фонд сейчас Карманов ответить не смог. Но отметил, что финансирование выделят тем командам, которые хотят создать что-то важное и интересное, но годами ищут деньги на это. Например, на создание театра.

Карманов подчеркнул, что в фонде ждут проектов, которые перезагрузят российскую систему культуры. Он отметил, что речь идет о новых именах и форматах. По словам руководителя Фонда культурных инициатив, о 100 лучших проектах страна узнает 15 сентября.