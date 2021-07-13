Милонов: РФ не обязана выполнять решение ЕСПЧ о легализации однополых браков

Россия никогда не принимала обязательств легализовать однополые браки, а поэтому соответствующее решение Европейского суда по правам человека выполнять не будет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на своем сайте опубликовал решение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России, передает «Московский комсомолец». Кроме того, суд призвал ввести в стране юридическую процедуру, которая позволит узаконить подобные отношения.

«Они это сделали для того, чтобы так или иначе заставить Россию сломать внутренний настрой и потребовать от нас исполнять это. Благодаря обновленной Конституции, мы не обязаны выполнять требование ЕСПЧ, поскольку выполнение этих требований будет нарушать права и свободы граждан Российской Федерации. А все потому, что в РФ не заложено никакой иной формы брака, кроме как естественной – союза мужчины и женщины», – говорит Милонов.

«Требование ЕСПЧ исказить наше отношение к браку необоснованны. РФ никогда не принимала на себя обязательства в этой сфере. Мы подписывали документы, устанавливающие компетенции ЕСПЧ для России, когда права сексменьшинств еще не были там прописаны. РФ никакого отношения не имеет к тому, что они впоследствии были изменены. Россия суверенное государство и действует в интересах своих граждан», – считает депутат.

Он подчеркнул, что для РФ не важно, что будет делать ЕСПЧ после отказа Москвы выполнять решение суда. «ЕСПЧ останется местом, которое за всех беспокоится», – заключил Милонов.

Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. А 79 статья гласит, что основной закон страны имеет преимущество над международными договорами. Кроме того, в ноябре Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом.