В ГИБДД назвали самое опасное по ДТП время

Самым опасным временем, когда совершается больше всего ДТП, считается июль и август, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин в эфире радио «Комсомольская правда».

«В этом году время это опасное, оно наступило (мы видим, последние два месяца ухудшение показателей с детским дорожно-транспортным травматизмом). Ежегодно самым опасным временем года является лето и особенно июль и август», – приводит его слова РИА «Новости».

Также он рассказал, что самые «рисковые часы» с 17.00 до 18.00.

Ранее в столичном МВД рассказали, что самыми популярными машинами среди угонщиков в Москве с начала года были Hyundai, ВАЗ, KIA.