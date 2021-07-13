 

В ГИБДД назвали самое опасное по ДТП время

13.07.2021, 20:24, Новости дня
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Самым опасным временем, когда совершается больше всего ДТП, считается июль и август, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин в эфире радио «Комсомольская правда».

«В этом году время это опасное, оно наступило (мы видим, последние два месяца ухудшение показателей с детским дорожно-транспортным травматизмом). Ежегодно самым опасным временем года является лето и особенно июль и август», – приводит его слова РИА «Новости».

Также он рассказал, что самые «рисковые часы» с 17.00 до 18.00.

Ранее в столичном МВД рассказали, что самыми популярными машинами среди угонщиков в Москве с начала года были Hyundai, ВАЗ, KIA.



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