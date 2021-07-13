Работодатели «рвут на себе волосы» — Daily Mail о кризисе рабочей силы в Великобритании после брексита и пандемии

Целый ряд отраслей Великобритании, от сельского хозяйства до социального обеспечения, столкнулись с серьёзной нехваткой рабочей силы из-за брексита и пандемии коронавируса, передаёт Daily Mail. Эксперты предупреждают, что дефицит рабочей силы может привести к сокращению экономики, росту инфляции, нехватке продуктов питания и росту цен.



Reuters

Обычно очередь на столик в лондонском ресторане французской кухни Le Gavroche, удостоенном двух звёзд Мишлен, составляет три месяца. Те, кто выдержал ожидание, соблюдают строгий дресс-код и получают возможность отведать фирменное сырное суфле или дегустационное меню Exceptionnel из восьми блюд за ₤373.

Как пишет Daily Mail, открытый в 1967 году ресторан остаётся одним из самых желанных мест для ужина в Лондоне. Однако, несмотря на то что ресторанам разрешили вновь открыть свои двери для посетителей после пандемии, в обеденное время столики в Le Gavroche остаются пустыми.



«В Le Gavroche, к сожалению, сейчас не хватает персонала. Хотя нам невероятно обидно и больно сообщать об этом, мы решили открывать ресторан только для ужинов с 17:00. Альтернативой на данном этапе было бы переутомление нашего персонала, на что мы не готовы пойти», — написал на сайте заведения его владелец шеф-патрон Мишель Ру — младший.

После тяжёлых 18 месяцев рестораны по всей Великобритании столкнулись с новыми трудностями и говорят о всё усугубляющейся нехватке персонала.

«Жестокая ирония» для ресторанного сектора заключается в том, что сначала там потеряли клиентов из-за вынужденного карантина, а теперь — несмотря на разрешение открыть заведения — вынуждены отказывать посетителям, потому что не могут найти персонал для их обслуживания.

При этом со схожей проблемой столкнулся целый ряд отраслей: от сельского хозяйства до социального обеспечения. Руководители компаний «рвут на себе волосы», так как не могут найти работников. В частности, в июле в немецкой компании по производству сладостей Haribo владельцам магазинов сообщили о трудностях, связанных с доставкой своей продукции из-за нехватки водителей грузовиков.

Daily Mail объясняет подобную ситуацию пандемией, которая заставила многих иностранных рабочих вернуться на родину, и новыми визовыми правилами после брексита, затрудняющими въезд в страну определённым категориям работников.

С конца 2019 года Великобританию покинули около 1,3 миллионов работников, не являющихся её гражданами. При этом новые иммиграционные правила означают, что, например, работникам мясоперерабатывающей промышленности не хватает баллов для въезда в страну.

Впрочем, основным фактором издание называет зависимость правительства от схемы сохранения рабочих мест во время эпидемии коронавируса. Эта схема, которая также иногда называется схемой вынужденного отпуска, удерживает 2,4 миллионов британцев в неопределённом состоянии и обходится налогоплательщикам в ₤450 миллионов в день, или ₤14 миллиардов в месяц.

Значительная часть этих работников занята на местах, которые перестанут существовать после прекращения государственной поддержки. Тем не менее, пока они не могут найти работу в другом месте, так как там у них не будет права вновь воспользоваться схемой.

Однако, учитывая нехватку рабочей силы, издание призывает «напуганное призраком массовой безработицы» правительство перенести дату окончания действия схемы или изменить её правила, чтобы позволить уволенным британцам найти новую работу.

«Схема вынужденного отпуска превратилась из спасательного круга в настоящую проблему для отрасли. Это была отличная и столь необходимая поддержка, когда мы входили в режим изоляции, но когда мы выходим из него, это оказывается странным препятствием для найма людей и смены места работы», — заявил основатель одной из крупнейших в Великобритании сетей пабов Punch Taverns Хью Осмонд.

В связи с этим Осмонд призвал правительство субсидировать создание новых рабочих мест, а не продолжать вкладывать средства в рабочие места, которые, «возможно, уже не существуют».

По данным торговой организации UKHospitality, в мае одни только владельцы пабов и ресторанов искали 110 тыс. сотрудников, причём не только обслуживающий персонал, но и поваров.

Так, сотрудники одной из крупнейших в Великобритании оптовых продовольственных компаний Brakes вызвались стать помощниками водителей — для доставки товаров клиентам. А множество работников, занимающих руководящие должности, идут на производство.

Генеральный директор кондитерской фирмы Higgidy Рейчел Келли вместе с другими сотрудниками на руководящих должностях помогали упаковывать товар. А предпринимателю Джайлсу Фуксу, который держит роскошный отель Burgh Island в графстве Девон на юго-западе Англии, из-за нехватки рабочей силы пришлось самому мыть посуду за гостями.

Впрочем, нехватка персонала сеет хаос в самых разных отраслях: в секторе логистики требуется около 100 тыс. водителей грузовиков. В мясоперерабатывающей промышленности вакантными остаются от 10 тыс. до 15 тыс. рабочих мест, что составляет более 10% всей рабочей силы, занятой в отрасли, от уборщиков и упаковщиков до квалифицированных мясников. Также за последние три месяца спрос на работников службы безопасности вырос на 400%.

Не меньше пострадал и государственный сектор. В сфере здравоохранения и социального обеспечения насчитывается 143 тыс. вакансий — в дополнение к цели правительства набрать 50 тыс. медсестер и 6 тыс. врачей общей практики к 2024 году, поставленной ещё до начала пандемии коронавируса. В домах престарелых вакантной остаётся примерно каждая десятая должность. В некоторых районах страны из-за сложившейся ситуации откладывается сбор отходов и вторсырья.

По словам экспертов, нехватка персонала в Великобритании грозит привести к сокращению экономики, росту инфляции, дефициту продуктов питания и росту цен. Более того, отсутствие необходимого числа сантехников, электриков и плотников может помешать экономическому росту страны и привести к росту счетов за ремонт.

При этом Великобритания не единственная страна, испытывающая нехватку кадров. Схожая ситуация наблюдается в Германии, Израиле и даже США, где «щедрые пособия по безработице отбивают у людей желание искать работу», пишет Daily Mail.