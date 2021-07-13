Ученый упал с высоты 700 метров при восхождении на ледник на Алтае

На Алтае 32-летний новосибирский ученый погиб при восхождении на хребет Актру, сорвавшись в ущелье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В пресс-службе уточнили, что при восхождении на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта – Актру произошел камнепад, который спровоцировал падение человека. Он упал в ущелье, пролетев почти 700 метров. Спасатели обнаружили место трагедии, но чтобы достать тело, необходимо задействовать вертолет, передает ТАСС.

Сейчас ведутся подготовительные работы.

Отмечается, что туристическая группа шла по собственному маршруту и уже подходила к его концу. Пострадал только один человек. Погибший работал заведующим лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Ранее в Бурятии группа туристов попала под лавину, в республиканском следственном управлении СК уточнили, что один из пятерых туристов погиб.