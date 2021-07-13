Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине

Верховная рада Украины не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в стране, за проект проголосовали «за» 184 из 226 необходимых депутатов.

«За соответствующее решение народные депутаты голосовали в ходе внеочередного заседания во вторник, 13 июля. Документ поддержали: «Слуги народа» – 152 голоса; «Голос» – 18; «За будущее» – 7; «Европейская солидарность» – 7», – информирует украинское издание Страна.ua.

Отмечается, что документ вернули на доработку субъектам инициативы.

Как информирует издание, документом предлагалось разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, законопроект предполагал создание жесткой системы контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях.