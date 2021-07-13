Стало известно о заявлении о побоях от жены угрожавшего скинуть ребенка иркутянина

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13.07.2021, 18:36, Новости дня
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Жена грозившего скинуть ребенка с высоты жителя Иркутска за несколько дней до инцидента заявляла в полицию, что супруг нанес ей побои, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

«От мамы поступило заявление, что он нанес ей побои. Это заявление от 11 июля. И, конечно, правоохранительные органы проверяли этот факт … Со слов мамы, угрозы жизни и здоровью в ее адрес были, но информации, чтобы он высказывал что-то подобное в отношении ребенка, не было», – отметила омбудсмен РИА «Новости».

Она добавила, что женщина забрала ребенка и жила отдельно от супруга, она планировала развестись. Полиция будет разбираться в ситуации. По мнению Афанасьевой, нужно установить, все ли было сделано в плане профилактики произошедшего.

Между тем сайт «МВД Медиа» опубликовал видеозапись с допросом подозреваемого. На нем мужчина признался в любви к ребенку, которого грозился выкинуть, а также к своей супруге. Он извинился за свой поступок, и заявил, что не сможет жить без ребенка.

Также задержанный признался, что не мог выбрать другой метод, чтобы привлечь внимание к своей ситуации, и подтвердил, что употреблял алкоголь перед случившимся. «Я не ел уже два дня», – добавил он.

Кроме того, в ролике продемонстрирован момент воссоединения ребенка с матерью.

Ранее в отношении грозившего скинуть с балкона ребенка мужчины возбудили уголовное дело.

В прокуратуре Иркутской области сообщали, что проверят условия проживания ребенка в семье. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали.



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