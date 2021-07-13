Бутусов: Зеленский спрашивает, когда нас примут в НАТО, а на деле он, Таран и Хомчак не способны организовать расследование гибели трех морпехов год назад

Ровно год назад три воина 137-го батальона морской пехоты погибли в ходе разведывательного выхода и неудачной спасательной операции. Дмитрий Красногрудь. Ярослав Журавель. Николай Илин.

Никакого официального расследования этих событий не произведено – остались без ответа причины отсутствия разведывательных беспилотников, проблемы планирования, связи, отказ в огневом поражении российских наемников после обстрела спасательной группы. Осталось без ответа, почему столько дней не могли найти в хорошо известном месте раненого Ярослава Журавля. Осталось без ответа, а к каким результатам привел “личный контроль президента Зеленского”, о котором он заявил.

Верховный главнокомандующий Украины сейчас спрашивает у президента США, когда нас примут в НАТО, а на деле ни Зеленский, ни министр Таран, ни главком ВСУ Хомчак не способны внедрить даже элементарную процедуру послеоперационного разбора After action review. А ведь это один из базовых элементарных стандартов боевого управления НАТО.

Очевидно, что отказ от расследования имеет политические причины. В то же время президент Зеленский договорился с Кремлем о полном прекращении огня и приказывал обеспечить это любой ценой – даже если обстреливают наших бойцов. Одно из последствий этой глубоко невыгодной Украине политики – гибель трех морпехов.

Да, на войне бывают потери. Но потери из-за запрета воевать на войне требуют осуждения, чтобы это более никогда не повторилось.

К сожалению, мы ведем войну без всякой попытки осмысления, без всякой ответственности начальников за принятие решений. Мы принимаем не интеллектуальные планы и приказы, подменяя расчеты и порядок морально-волевыми качествами солдат и офицеров. Поэтому героизма у нас в защите нашей страны куда больше, чем профессионализма.

Светлая память погибшим. Это были незаурядные и незаменимые люди с экстраординарной мотивацией и силой воли.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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