 

“Образование дешевле, чем в других странах”. Посол в Киеве рассказал, сколько украинцев учится во Франции

13.07.2021, 18:24, Новости дня
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“Мы хотим привлечь как можно больше украинских студентов во Францию. На данный момент во Франции около 1700 украинских студентов. С помощью сети Alliance Française мы увеличиваем осведомленность об обучении во Франции. Это может быть обучение на французском или английском языках. Мы имеем такую возможность”, – сказал дипломат.

По его словам, молодых украинцев во Франции “очень ждут”.

“Если они хотят получить интересное и хорошее образование во Франции, они найдут такую возможность. Также образование во Франции дешевле, чем в других странах, но такое же качественное или, возможно, даже лучше”, – заявил де Понтен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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