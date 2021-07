В ВОЗ объяснили заявление об опасной тенденции смешивания вакцин от COVID-19

На брифинге 12 июля Сваминатан заявила, что сейчас существует тенденция в мире, когда в странах с достаточным количеством вакцин начинают задумываться о бустерных дозах или о смешивании разных препаратов для иммунизации.

“Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу”, – отметила она.

В твите позже она заявила, что это касалось решения о смешивании вакцин или бустерных дозах на уровне частных лиц, а не правительств.

“Отдельные лица не должны принимать решения сами, в отличие от органов здравоохранения, которые могут основываться на имеющихся данных. Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин – необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность”, – заявила она, комментируя твит агентства Reuters с заголовком “ВОЗ предостерегает от смешивания и подбора вакцин против COVID”.

Individuals should not decide for themselves, public health agencies can, based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited – immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz

— Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) July 12, 2021

Также она ретвитнула твиты канадского профессора Менаки Паи, которая назвала такие заголовки опасными.

“Этот заголовок вводит в заблуждение. Доктор Сумья предостерегала людей, которые “покупают вакцины” вне рамок правил общественного здравоохранения (и в некоторых случаях получают третью и четвертую дозу самостоятельно). Она не говорила, что вакцинационная политика отдельных стран “опасна”… Существует огромное количество солидных научных данных о вакцинах и мирового опыта, поддерживающих смешивание вакцин”, – написала Паи, призвав вакцинироваться.

By cutting and pasting quotes & providing zero background, these click-bait headlines cause tremendous harm. There’s a huge amount of solid vaccine science & global experience that support mixing vaccines. Please don’t give in to the click bait. Get fully vaccinated. 2/3

— Menaka Pai, MSc MD FRCPC (@MPaiMD) July 12, 2021

And please read the responses to the original tweet. Lots of understandably concerned people (thanks, misleading headline), and also good information from experts in ID and vaccine science who are trying to clear things up. 3/3

— Menaka Pai, MSc MD FRCPC (@MPaiMD) July 12, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в конце 2020 года. В апреле 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявляла, что последствия вакцинации от коронавируса препаратами разных типов неизвестны.

В мае в журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты исследований Оксфордского университета. Добровольцам делали одну прививку вакциной от AstraZeneca и одну – от Pfizer/BioNTech. Согласно результатам, было зафиксировано возрастание побочных реакций, но ни одна из них не была серьезной или длительной.

Предварительные результаты исследования, проведенного учеными испанского Института здоровья имени Карлоса III, опубликованные в мае, свидетельствуют, что комбинированное использование вакцин от коронавируса от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

В июле Турция и Израиль разрешили вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса, и по данным СМИ, компания Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости бустерной дозы; смешивать разные препараты решили, в частности, в Таиланде и Канаде.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—