Верещук рассказала, при каких условиях Украина готова выполнять Минские соглашения

“Мы готовы выполнять Минские соглашения так, чтобы это не препятствовало нашим национальным интересам. И очевидно, что модель, которую нам предложила Франция и Германия, нам более удобна для выполнения, чем российская”, – сказала политик.

“Формулу Штайнмайера”, которая предусматривает порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО, она считает сложной.

“Речь о проведении выборов без контроля над границами. Это сложная формула. У нас есть свое избирательное законодательство, требующее определенного процесса проведения выборов. Надеюсь, что все это понимают, несмотря на то, что выборы могут быть проведены по международным стандартам, с привлечением ОБСЕ”, – отметила Ирина Верещук.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В январе 2021 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта.

В марте он сообщил, что “конкретный план мирного урегулирования” готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – “логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе”.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал в июне, что Минские соглашения не соблюдает Россия, в частности, выдавая жителям ОРДЛО свои паспорта.

Из-за паспортизации выполнить Минские соглашения и провести выборы на Донбассе невозможно, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. “Минские соглашения в том виде, в котором они есть, являются полным абсурдом. Граждане Украины начинают нам вопить: “Давайте быстро выполняйте Минские договоренности”. Скажите, пожалуйста: как в концлагере можно провести выборы?” – отмечал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июля на брифинге перед ужином с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в законодательство Украины.

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