 

Суд приговорил к пяти годам тюрьмы организатора перевозок граждан в РФ через временно оккупированный Крым

13.07.2021, 13:58, Новости дня
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Мужчина на легковом авто перевозил людей через контрольный пункт въезда/выезда “Чаплинка” на административной границе с Крымом черед территорию полуострова по незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту в Краснодарский край России.

“Перевозчик четко осознавал, что пункты пропуска через государственную границу Украины на территории полуострова Крым не функционируют, а мост через Керченский пролив – незаконно построенный и не может быть использован для пересечения украинско-российской границы”, – сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый в полном объеме признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, а также заключил сделку о признании вины. Суд признал его виновным по  ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и по ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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