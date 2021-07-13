48-летняя Руслана увеличила губы

По словам Дербака, он ввел артистке в губы минимальное количество филлера от украинского производителя, изготовленного из японского сырья.

“Мы просто подчеркнули ее губы. Просто сделали ее свежее в этой области”, – отметил доктор. Он признался, что на следующий день после процедуры певица жаловалась на отек, который вскоре исчез.

“Видеть красоту и не видеть коррекции”, – оценила результаты манипуляций артистка перед камерой.

Контекст:

Руслана – известная украинская певица, экозащитница, победительница “Евровидения 2004”. Певица замужем за Александром Ксенофонтовым. Муж Русланы является ее продюсером и менеджером.

Артистка ведет активный образ жизни и организовывает проекты, направленные на сохранение природы.

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