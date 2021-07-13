 

Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном

13.07.2021, 11:16, Новости дня
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“Ты хочешь завтра выходной? Значит, завтра у тебя  будет выходной. Давай, рассказывай, какой у тебя список желаний”, – обратился к сыну Ахмадов. 

“Покататься на велосипедах – это раз. На рыбалку – двас, в [ТРЦ] “Лавину” – триз”, – перечислил Табриз.

Скриншот: aslanahmadov / Instagram
Контекст:

Ахмадов был единственным официальным мужем Билык. Супруги жили в гостевом браке – Ахмадов живет и работает в России. 9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. В июне Билык уточнила, что развод состоится летом во время приезда Ахмадова в Украину. “Аслан очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А, может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине”,  – заявила артистка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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