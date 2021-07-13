Opel представила хетчбэк Astra нового поколения

Известная марка Opel официально презентовала модернизированный хетчбэк Opel Astra.

Изменения коснулись не только дизайна кузова, но и оснащения интерьер салона. В свою очередь, производитель применил продвинутую платформу EMP2, которая также используется в актуальном поколении модели Peugeot 308. Известно, что обновленный хетчбэк получил увеличенный кузов, который на 4 мм длиннее предшественника.

В салоне применили крупный сенсорный дисплей на 10 дюймов. Кроме того, хетчбэк оснащается матричной светодиодной оптикой, кнопочным запуском мотора, а также проекционным экраном и камерой кругового обзора. Пока производитель умалчивает технические параметры данной модели. Немецкий бренд ранее анонсировал отказ от ДВС к 2028 году.