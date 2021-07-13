Виктор Павлик: Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу

“Бог дал мне любимую жену, ребенка, любимое дело. У нас есть взаимопонимание. В мире большинство людей живет по схеме: семья, жилье, машина и кредит. У нас нет собственного жилья, снимаем квартиру. Хотелось бы иметь собственный уютный уголок, где будем воспитывать [сына] Мишу”, – отметил он.

По словам певца, идеальным вариантом была бы просторная квартира на последнем этаже большого дома, с террасой, где можно было бы обустроить зону отдыха, проводить свободное время, общаться с семьей и друзьями, смотреть на Днепр и любоваться закатами.

“Мое счастье – музыка и семья. Мечтаю поставить Мишу на ноги. Многие об этом говорим с женой. Немного пугает то, что вижу на улице, время такие мат слышу от детей, становится страшно. Переживаем, в какую среду может попасть наш ребенок. Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу”, – сказал он.

Контекст:

Сын украинской певицы Тины Кароль Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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