 

Украинский олимпиец Верняев назвал причину отстранения от соревнований

13.07.2021, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спортсмен не знает, как запрещенный препарат попал в его организм, но уверен, что его вины в этом нет. В доказательство этого он говорит, что только один тест на мельдоний дал положительный результат, а почти десять следующих наличие запрещенной субстанции не подтвердили.

“Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки”, – добавил он.

Верняев подчеркнул, что будет обжаловать решение о своем отстранении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Мельдоний, который не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, используется в других странах для лечения сердечных заболеваний, отмечает NBC. Он был добавлен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в январе 2016 года, и вскоре после этого его обнаружили у российской теннисистки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2016.

Шарапова тогда объяснила, что она принимала его в течение последнего десятилетия из-за проблем со здоровьем и не знала, что он был добавлен в список ВАДА ранее в том же месяце. Ее дисквалифицировали на 15 месяцев.

Контекст:

Верняев неожиданно пропустил чемпионат Европы, который состоялся 9–13 декабря прошлого года в Турции. Отсутствие лидера сборной наставник мужской сборной Геннадий Сартинский объяснял микротравмами и потребностью спортсмена защитить диссертацию.

Позже на сайте Международной федерации спортивной гимнастики появилась информация о временном отстранении украинца от соревнований. Причины такого решения не сообщались.

В комментарии телеканалу NBC Sports представитель федерации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует “до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается“.

Из-за отстранения Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаде 2020 в Токио.

Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Филиппины присоединятся к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19

25.01 / “Мы очень заинтересованы”. Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус

21.02 / Российские ученые предложили новую технологию производства нанопорошков для топливных элементов

03.01 / Антивирус Dr.Web установят на смартфоны Huawei и Honor

26.12 / ОПЗЖ назвала сказками заявления Киева о транспортных «мегапроектах»

12.03 / СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму

02.03 / Папа Римский предсказал новый всемирный потоп

05.07 / В Норильске вывезено более 182 тыс. тонн разлившегося топлива

28.06 / Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

18.12 / Венедиктов: Кто был Навальный до отравления? А сейчас его принимают лидеры государств, к нему приезжает Меркель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика