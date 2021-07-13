 

Эксперт рассказал россиянам, как избавиться от мошеннических звонков

13.07.2021, 5:50, Новости дня
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Для того чтобы всякие сомнительные личности не звонили вам с разного рода «выгодными» предложениями, нужно стать для них неинтересным, а еще лучше – незаметным. Об этом рассказал эксперт Павел Мясоедов, который руководит компанией «ИТ-Резерв».

В частности, он пояснил, что мошенники обычно пользуются базами данных, которые составляют на сером рынке, нарушая правила использования конфиденциальной информации.

Чтобы попасть в такую базу, достаточно активно общаться с банками, делать покупки в интернет-магазинах и оставлять комментарии на разных ресурсах в качестве зарегистрированного пользователя. Старайтесь умерить свою активность или же используйте для этого регистрацию на «запасной» телефонный номер. Тогда на основной вам не будут звонить с назойливыми предложениями.



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