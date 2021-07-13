Запатентован облик российской сверхтяжелой ракеты

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных ракет-носителей, сообщают информационные агентства.

В пояснении к патенту указывается, что речь идет о «создании семейства унифицированных многоступенчатых модульных ракет-носителей с широким диапазоном грузоподъемности», которая зависит от компоновки. Планируется использовать двигатели РД-171 и РД-180. Максимальная комплектация включает 14 двигателей РД-171 (сверхтяжелую ракету «Енисей» для полетов к Луне планировалось построить на базе шести таких двигателей и менее мощного РД-180 в центре), передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось о разработке ракет «Енисей» и «Дон» в России. Первая ракета стартовой массой в 3167 тонн сможет доставлять на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту – 26 тонн, до Луны – 27 тонн. Вторая имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны. SpaceX Илона Маска разрабатывает сверхтяжелую ракету для полетов на Луну и на Марс в рамкахпроекта Starship. В мае прототип корабля Starship совершил успешную посадку.