 

Помпео – США должны противостоять Китаю, как когда-то Советскому Союзу

13.07.2021, 4:00, Новости дня
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В то время как председатель КНР Си Цзиньпин обещает «проломить головы» врагам своей страны, президент США Джо Байден не демонстрирует достаточной жёсткости в отношениях с Пекином, отмечает в интервью Fox News бывший госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Америка способна успешно противостоять Китаю, если вспомнит опыт борьбы с Советским Союзом.

Послушайте, это (вывод американских войск из Афганистана. — ИноТВ) даёт Коммунистической партии Китая окно для доступа к Аравийскому морю через Иран и Пакистан. Район вполне может стать ещё опаснее. Что вы думаете о событиях последних двух недель в Китае? Компартия Китая празднует своё столетие, а Си Цзиньпин заявил, что в любом будущем конфликте головы врагов Китая будут «проломлены и окровавлены». Он пообещал вернуть Тайвань. Что вы думаете о состоянии наших отношений с Китаем? Я пока ещё не видела у администрации Байдена никакой политики, которая была бы действенна против Компарии Китая.

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Я тоже не видел, Мария. Очень надеюсь, что администрация Байдена подберёт дубинку там, где её оставила администрация Трампа.

50 лет у нас была идея конструктивного взаимодействия — мол, мы можем просто продавать побольше безделушек, управлять каким-то китайским капиталом, пустить их на американский рынок, и тогда они получат политические свободы. Эта идея оказалась провальной.

Администрация Трампа развернула нашу политику на 180 градусов: мы начали защищать американские рабочие места, создавать американские технологии и наращивать военную мощь, чтобы давать отпор вот таким вот заявлениям Си Цзиньпина. Он это говорит серьёзно, нам не следует рассматривать это как хвастовство.

Коммунистическая партия Китая, вне всякого сомнения, самая большая отдельно взятая внешняя угроза Соединённым Штатам. Нам надо вести последовательную, серьёзную кампанию, чтобы давать им отпор. Это вполне возможно. Мы сделали это с Советским Союзом.

Мы точно знаем, как строить коалиции по всему миру. Мы сделали это с индийцами, японцами, австралийцами — нашими хорошими друзьями и союзниками. Мы начинали выстраивать коалицию для защиты Запада. Мы не хотим жить в мире, где господствует Компартия Китая.

И когда вы слышите подобные угрозы из уст Си Цзиньпина, угрозы жителям Тайваня, от Америки требуется решительность, сила, сдерживание. Американское руководство должно быть там. Надеюсь, что президент Байден это подхватит.

Дата выхода в эфир 11 июля 2021 года.



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