Захарова припомнила Британии заявления о «русских футбольных хулиганах»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «зверства британских болельщиков» на финальном матче чемпионата Европы по футболу.

Захаровой «вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в РФ 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами». Тогда глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что британский парламент «обеспокоен вопросами обеспечения безопасности болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ-сообщество». А канал Би-би-си даже выпустил документальный фильм «Армия российских хулиганов».

«Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно», – сообщила Захарова в Telegram.

Она отметила, что надеется на «беспристрастность» Би-би-си, который, возможно, «снимет фильм о своих фанатах», продемонстрировавших, «где живут настоящие «футбольные хулиганы». Кроме того, Захарова заявила, что «вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 году».

Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских, атаковали зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», а после матча принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe

— Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021