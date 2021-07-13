 

Захарова припомнила Британии заявления о «русских футбольных хулиганах»

13.07.2021, 2:40, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «зверства британских болельщиков» на финальном матче чемпионата Европы по футболу.

Захаровой «вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в РФ 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами». Тогда глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что британский парламент «обеспокоен вопросами обеспечения безопасности болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ-сообщество». А канал Би-би-си даже выпустил документальный фильм «Армия российских хулиганов».

«Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно», – сообщила Захарова в Telegram.

Она отметила, что надеется на «беспристрастность» Би-би-си, который, возможно, «снимет фильм о своих фанатах», продемонстрировавших, «где живут настоящие «футбольные хулиганы». Кроме того, Захарова заявила, что «вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 году».

Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских, атаковали зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», а после матча принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe

— Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021



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