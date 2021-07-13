Пентагон обещал Афганистану помочь с ремонтом российских вертолетов

США окажут Афганистану помощь с ремонтом российских вертолетов Ми-17, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, США и Афганистан «достигли соглашения» о том, что американская сторона окажет помощь «в ремонте значительной части парка» Ми-17. Кроме того, сообщил он, Афганистан получит 37 вертолетов Blackhawk, что фактически удвоит возможности страны в использовании ударных вертолетов, передает РИА «Новости».

Американская сторона также планирует передать Афганистану три самолета Super Tucano. Кирби заявил, что у афганских властей «есть сильные ВВС», а у движения «Талибан» (запрещено в России) – нет. Военные Афганистана «могут использовать эти военно-воздушные силы в качестве ударных для поддержки своих наземных войск», сказал Кирби.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.