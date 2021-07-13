 

Названы лучшие на российском рынке смартфоны

13.07.2021, 2:16, Новости дня
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Специалисты из «Роскачества» исследовали потребительские качества продаваемых на отечественном рынке мобильных гаджетов и составили список лучших смартфонов в РФ.

По словам представителей «Роскачества», они проверили мобильные устройства, выпущенные под 21 брендом. Всего тестирования прошли 167 разных моделей, в которых проверили ударопрочность, водонепроницаемость, оценили их технические характеристики и т.д.

Детально с результатами исследования можно ознакомиться на сайте «Роскачества». Однако эксперты сообщают, что только шесть моделей мобильных телефонов полностью провалили испытания на прочность. Однако моделей, которые получили самые высокие оценки, также не много.



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