ЕР обсудит развитие доступной среды и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья

В четверг партия «Единая Россия» проведет стратегическую сессию по вопросам развития доступной среды и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев сообщил в Instagram, что 15 июля в 10.30 мск на площадке партии «Единая Россия» эксперты и представители общественных организаций «обсудят наиболее актуальные проблемы и необходимые меры поддержки инвалидов». Эти инициативы войдут в народную программу «Единой России».

«Партия «Единая Россия» на съезде приняла за основу положения Программы партии, с которой кандидаты идут на выборы в Государственную Думу 19 сентября. Окончательна программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с гражданами. Программный документ будет нацелен на результат повышения качества жизни», – сообщил он.

Он рассказал, что «недавно лично участвовал во встречах с жителями Протвино, Серпухова, Чехова, Видного». По его словам, «люди из подмосковных городов задавали разнообразные вопросы и рассказывали о проблемах, многие из которых касались компенсаций за технические средства реабилитации, медико-социальной экспертизы, доступной среды, санитарно-курортного лечения и жилья для инвалидов».

Как сообщил Терентьев, «поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из приоритетов партии, которая проводит в жизнь множество инициатив, направленных на интеграцию инвалидов в общество, предлагает законодательные изменения в сфере социальной защиты людей с инвалидностью».

«Вы тоже можете внести предложения в народную программу партии. Они будут учтены в деятельности фракции «Единая Россия» в Государственной Думе следующего созыва. Сделать это можно здесь – https://np.er.ru», – сообщил он.

Участники сессии просят в соцсетях направлять им предложения и идеи, которые можно будет обсудить на площадке.

Так, депутат Красноярского горсовета, руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина сообщила в Facebook: «Пришло приглашение выступить с докладом на стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы «Единой России». «Пишите свои предложения, боли, касающиеся жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Все собираю в #НароднаяПрограммаЕР. Настало время перемен», – говорится в сообщении.

Руководитель центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды», член Общественной палаты Михаил Киселев из Томска также сообщил в Facebook, что «готовит доклад» и собирается «поднять проблемы транспортной доступности, в том числе обсудить проект «доступное такси», важнейшую тему трудоустройства инвалидов».

В июне активисты и депутаты «Единой России», а также победители предварительного голосования в рамках акции присоединились к соцработникам, обслуживающим людей на дому.