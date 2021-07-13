 

Нашлась связь между убийцами президента Гаити и силовиками США

13.07.2021, 1:46, Новости дня
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Гражданин США гаитянского происхождения, подозреваемый в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, был ранее связан с одной из американских силовых структур, сообщил источник в правительстве США.

Источник Reuters не сообщил, о ком именно идет речь и как этот человек связан с американскими силовиками. В свою очередь, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс подтвердил, что на Гаити задержали третьего гражданина США, Вашингтон «обеспечит надлежащее консульское содействие». США ждут, когда «получат консульский доступ ко всем трем гражданам», передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Моиза и расстреляла его. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США. Все они оказались бывшими военнослужащими колумбийской армии, работающими по контракту на зарегистрированную в США венесуэльскую частную охранную фирму CTU.



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