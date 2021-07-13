Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве

В драке в столичном районе Кузьминки участвовали около 50 человек, 20 из них задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что несколько человек госпитализированы с ножевыми ранениями, при этом значительная часть участников конфликта – приезжие из стран Средней Азии. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что произошел «конфликт между гражданами около станции метро Кузьминки». Полиция и Росгвардия, прибыв на место, «приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка». В «территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства», сообщили в главке.

Источник «Интерфакса» сообщил, что «драку устроили», предположительно, «трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни». Однако, как отмечает РЕН ТВ, в соцсетях пишут, что столкнулись мигранты из Киргизии и Таджикистана. Канал заявил, что в драке участвовало более 100 человек.