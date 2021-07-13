Нацкомиссия по тарифам заявила о манипуляциях на “Винницаоблэнерго” – сумма убытков совпадает с подсчетами СБУ

По данным Нацкомиссии, действия компании содержат “признаки манипуляций”. Так, НКРЭКУ зафиксировала “аномальную динамику роста” расходов электроэнергии в сетях облэнерго в 2018 и 2019 годах по сравнению с 2017 годом – на 35%.

Отмечается, что НКРЭКУ в 2019 году решила не учитывать эти необоснованные объемы расходов электроэнергии при установлении тарифов.

В Нацкомиссии упомянули недавнее сообщение Службы безопасности Украины о разоблачении крупной подпольной криптофермы в одном из бывших помещений “Винницаоблэнерго” и подчеркнули, что оценка СБУ убытков от возможного майнинга криптовалюты соизмерима с объемом необоснованных расходов энергии, предложенных компанией для учета в соответствующих тарифах. СБУ оценивала ущерб в 5–7 млн грн ежемесячно.

“Указанная ситуация требует проведения дополнительного исследования и принятия соответствующих регуляторных решений”, – добавили в НКРЭКУ.

https://www.facebook.com/nerc.gov.ua/posts/1711692822373317

Контекст:

8 июля СБУ сообщила, что нашла самую большую в Украине криптоферму, которую организовали на базе бывшего помещения “Винницаоблэнерго”. СБУ указала, что изъяла 3,8 тыс. игровых приставок, а также видеокарты и процессоры. Отмечалось, что среди причастных к противоправной деятельности могут быть должностные лица облэнерго.

Компания заявила, что не имеет отношения к криптоферме, не имеет соответствующего оборудования и что “никаких фактов краж электроэнергии” обнаружено не было.

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