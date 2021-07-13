Жириновский сделал четвертую прививку от коронавируса

Отмечается, что предыдущие три раза вакцинировался “Спутником V”, а в этот выбрал “КовиВак”. Прививку он делал “в обычной районной поликлинике Москвы”.

“Уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма”, ‒ объяснил лидер ЛДПР.

Жириновскому 75 лет. “Я трижды вакцинированный. Четвертую вакцину приму”, – обещал политик в мае.

Контекст:

В России три вакцины от коронавируса: “Спутник V” (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), “ЭпиВакКорона” (зарегистрирована в октябре 2020 года) и “КовиВак”, созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (зарегистрирована в феврале 2021 года).

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

По словам вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой, смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за “Дельта”-штамма, написало ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, Россия – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки (после Великобритании) и первая – по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

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