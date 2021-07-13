 

При пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке погибли 40 человек

13.07.2021, 0:52, Новости дня
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Жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке стали 40 человек, сообщают СМИ.

Еще 70 человек удалось спасти. По предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. Сейчас десятки человек заблокированы в здании. Пожарные локализовали распространение огня, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

Напомним, в апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали. По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.



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