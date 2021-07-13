 

Байден перепутал президента и премьера Черногории

13.07.2021, 0:52, Новости дня
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Президент США Джо Байден в письме президенту Черногории Мило Джукановичу напомнил о встрече в Брюсселе, хотя Джукановича там не было.

Письмо Байдена опубликовала пресс-служба Джукановича. Американский лидер поздравил Джукановича с Днем государственности Черногории и с «четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО». Байден заявил: «Было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе». Однако Джуканович не посещал саммит НАТО в Брюсселе 14 июня, Байден встречался там с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, передает ТАСС.

Напомним, Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).



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