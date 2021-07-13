Здание правящей партии закидали яйцами в Тбилиси

Участники акции протеста в Тбилиси, требующие отставки кабмина Грузии, забросали яйцами здание правящей партии «Грузинская мечта», сообщают СМИ.

Демонстранты собрались у парламента Грузии, но позднее переместились к зданию офиса правящей партии. Также протестующие облили краской правоохранителей. Начались задержания. Полиция заявила, что «протестующие превысили рамки, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений», в связи с чем 12 человек «арестованы в административном порядке», передает РИА «Новости».

Напомним, отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили потребовали после смерти оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы. Причина смерти неизвестна. Оператора избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, он несколько дней лечился в больнице. При этом видеозаписи свидетельствуют, что Лашкарава был пьян незадолго до смерти.