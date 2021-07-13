 

Здание правящей партии закидали яйцами в Тбилиси

13.07.2021, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участники акции протеста в Тбилиси, требующие отставки кабмина Грузии, забросали яйцами здание правящей партии «Грузинская мечта», сообщают СМИ.

Демонстранты собрались у парламента Грузии, но позднее переместились к зданию офиса правящей партии. Также протестующие облили краской правоохранителей. Начались задержания. Полиция заявила, что «протестующие превысили рамки, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений», в связи с чем 12 человек «арестованы в административном порядке», передает РИА «Новости».

Напомним, отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили потребовали после смерти оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы. Причина смерти неизвестна. Оператора избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, он несколько дней лечился в больнице. При этом видеозаписи свидетельствуют, что Лашкарава был пьян незадолго до смерти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.04 / Эксперт: Пасха перестает быть религиозным праздником на Западе

18.08 / Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

19.09 / Обозреватель WP – за провальным ответом США на коронавирус стоит вера в исключительность

05.07 / Формула-2. Шварцман дебютировал в Австрии “бронзовой” гонкой

27.09 / Азербайджан показал на видео уничтожение армянской техники

26.04 / В России временно запретили деятельность штабов Навального

24.07 / 93-летнему экс-охраннику нацистского лагеря вынесли приговор в германском суде для несовершеннолетних

06.10 / Железная дорога между США и Канадой напомнила о тоннеле через Берингов пролив

02.07 / На Украине выросло число недовольных работой Зеленского

13.11 / Путин заявил о прохождении РФ через серьезные испытания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика