 

Автоматы Калашникова хотели продавать в столице за €2 тыс. Полиция заявила о перекрытом канале сбыта оружия в Киев

13.07.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция заранее узнала о планах жителя Полтавы и задержала его на въезде в Киев. Машину остановили для проверки и нашли в багажнике автоматы. 

“По заключению экспертизы, изъятые предметы принадлежат к боевому нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, по месту жительства фигуранта мы изъяли патроны различного калибра”, – говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Отмечается, что раньше он уже был судим за аналогичное преступление.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 45 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Эксперт Le Figaro – затянувшаяся война с терроризмом истощила США

22.04 / Новый напиток White Claw завоевывает рынок Германии

03.12 / В Азербайджане обнародовали данные о потерях во время боев за Нагорный Карабах

19.06 / Минздрав готовится к вакцинации подростков от коронавируса – Ляшко

03.09 / В Беларуси за поддержку протестов задержали двух шоуменов, в том числе ведущего “Славянского базара”

29.01 / Захарова рассказала о блокировке аккаунтов российских посольств за рубежом

27.06 / “Так же хорошо будет гореть и Кремль”. Мэр Конотопа сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Видео

02.10 / Возле Центрального железнодорожного вокзала Киева произошла стрельба

05.11 / Нацгвардию отправили усмирять беспорядки в американском Портленде

28.10 / В Харьковской области произошел взрыв на газоперерабатывающей станции, есть жертвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика