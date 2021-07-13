Автоматы Калашникова хотели продавать в столице за €2 тыс. Полиция заявила о перекрытом канале сбыта оружия в Киев

Полиция заранее узнала о планах жителя Полтавы и задержала его на въезде в Киев. Машину остановили для проверки и нашли в багажнике автоматы.

“По заключению экспертизы, изъятые предметы принадлежат к боевому нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, по месту жительства фигуранта мы изъяли патроны различного калибра”, – говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Отмечается, что раньше он уже был судим за аналогичное преступление.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 45 тыс. грн.

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