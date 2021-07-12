 

США открестились от причастности к протестам на Кубе

12.07.2021, 23:58, Новости дня
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Утверждения о том, что за протестами на Кубе стоят США, не соответствуют действительности, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он считает, что для «кубинского режима будет серьезной ошибкой интерпретировать» ситуацию в «десятках городов» как «результат того, что сделали США». «Это говорит о том, что они просто не слышат голоса кубинцев», – приводит его слова РИА «Новости».

Блинкен считает, что жители Кубы «устали» от политических репрессий, нехватки еды и неадекватного ответа на коронавирус. «Это мы слышим и видим на Кубе и это отражение мнения кубинцев, а не (результат действий) США или кого-то еще», – сообщил он.

Госсекретарь заверил, что «обзор политики сосредоточен на политическом и экономическом благосостоянии кубинцев», США «очень внимательно отслеживают, что на самом деле происходит». Частью «этого обзора, действий являются демократия и права человека», передает ТАСС.

В воскресенье на Кубе неожиданно начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главная претензия протестующих – это недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. При этом Куба одновременно находится на исторической развилке и в очень тяжелой экономической ситуации.



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