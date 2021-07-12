 

Зеленский захотел отговорить Меркель от строительства «Северного потока – 2»

12.07.2021, 16:24, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2», сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект «Северный поток – 2», пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», – сказал он, отвечая на вопрос о задачах визита Зеленского в Берлин и переговоров с Меркель.

Тем временем в Германии заявили, что вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки.

Никифоров также сообщил, что Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах в Берлине обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также проводимые на Украине реформы, передает ТАСС.

«Сегодня утром президент встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, говорили в целом о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии, на Украине, говорили о реформах на Украине», – сказал он.

Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем, встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили.



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